Сообщается минимум о семи БПЛА.

Украинские беспилотники модели AH-1916 c кодовым названием "Лютый" предположительно использовались при сегодняшней атаке на Казань. Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обладают возможностью полета до 1 000 километров и грузоподъемностью 75 килограммов. По данным CNN, беспилотник "Лютый" входит в число самых секретных и передовых разработок украинских вооруженных сил, что подчеркивает его стратегическое значение.

Технические характеристики беспилотника "Лютый" отражают оперативную универсальность: при длине 3,9 метра и размахе крыла 7 метров БПЛА сочетает в себе компактность и аэродинамическую эффективность, что позволяет ему действовать на больших расстояниях, неся при этом значительную полезную нагрузку.

Telegram-канал Mash предоставил дополнительные подробности о конструкции и возможностях дрона. Согласно сообщению, модель "Лютый" создана для атаки нескольких типов целей, включая самолеты, небронированные транспортные средства и объекты критической инфраструктуры, такие как топливные хранилища на промышленных объектах.

Telegram-канал Baza несколько часов назад отметил, что в Казань прилетели минимум 7 беспилотников, в результате чего пострадали три человека.