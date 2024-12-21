Ранее с проблемой сталкивались только пользователи с ПК.

Множество российских СМИ провели анализ функционирования приложения YouTube на мобильных устройствах у крупных операторов связи. В результате выявлено, что пользователи МТС, "Билайна", Т2 и Yota сталкиваются с трудностями при загрузке видеоконтента. Эти проблемы были упомянуты и в заявлениях президента РФ Владимира Путина, сделанных по итогам года.

Согласно статистике портала "Сбой.РФ", 18 и 19 декабря количество жалоб на доступность YouTube резко возросло. Люди со всей страны сообщали о сбоях в работе платформы: видео у них либо вообще не открывались, либо загружались крайне медленно и только в низком разрешении. Аналогичные проблемы наблюдались ранее на компьютерах, а теперь затронули и мобильные устройства. Хотя трудности касаются не всех, значительная часть людей, как сообщается, так или иначе столкнулась с проблемой.

Как показывает статистика за последний месяц, рост интереса к российским сервисам существенно вырос: Rutube зафиксировал увеличение трафика на 43,8%, а VK Video – на 35%. В то же время, трафик YouTube в России за этот период упал почти на 50%.

Владимир Путин уже прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив, что Google перестала инвестировать в обновление инфраструктуры для обеспечения работы хостинга YouTube в России. Помимо этого, компания продолжает игнорировать законы, не восстанавливая заблокированные аккаунты российских пользователей и СМИ. В результате, регуляторы вынуждены принимать ответные меры.