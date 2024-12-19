В частности аналог функции затвора.

Функция управления камерой в iPhone 16 изначально получила неоднозначные отзывы. Однако с выходом iOS 18.2 компания Apple внесла значительные улучшения, доработав функцию.

Одним из наиболее заметных улучшений в iOS 18.2 стала интеграция визуального интеллекта в функцию управления камерой. При длительном нажатии на значок "Управление камерой", iPhone активирует специальный режим, предназначенный для получения подробной информации об окружающем мире, а также ярлыков, позволяющих предпринять немедленные действия на основе этой информации.

Apple описывает несколько практических вариантов использования этой новой функции:

Пользователи могут долго нажимать на Camera Control, чтобы быстро получить доступ к таким важным деталям, как часы работы или отзывы о ближайшем ресторане, добавить событие из рекламного проспекта прямо в календарь или даже определить породу собаки, находящейся в поле зрения. Кроме того, Camera Control теперь выступает в качестве шлюза для сторонних инструментов, позволяя пользователям искать в Google местоположение продуктов или использовать возможности ChatGPT по решению проблем.

Еще одно крупное изменение в iOS 18.2 – улучшение отзывчивости управления камерой. Обновление позволяет пользователям запускать приложение Камера быстрее, чем когда-либо прежде.

Кроме того, в iOS 18.2 появилась функция двухступенчатого спуска затвора, продемонстрированная Apple еще в сентябре. В разделе Настройки > Камера > Управление камерой появился новый переключатель для блокировки автоэкспозиции/автофокуса. Включение этой опции позволяет легким нажатием на кнопку управления камерой заблокировать фокусировку и экспозицию, а затем более сильным нажатием – сделать снимок.