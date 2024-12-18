Компания готовит серьезный редизайн.

Дизайн предстоящего iPhone 17 Pro Max, как сообщается, был раскрыт благодаря рендерам, которые подчеркивают смелый редизайн заднего модуля камеры. На рендерах, которые появились в видео российского YouTube-блогера Wylsacom, показана горизонтальная полоса задней камеры, напоминающая недавние устройства Google Pixel. Если дизайн подтвердится, то это станет первым серьезным изменением в оформлении задней камеры iPhone с тех пор, как iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max дебютировали со ставшим уже легендарным квадратным модулем в 2019 году. Для сравнения, предыдущая серия iPhone XS отличалась тонким вертикальным расположением камеры в левом верхнем углу задней панели.

Начиная с iPhone 11 Pro и заканчивая нынешним iPhone 16 Pro Max, конфигурация задней камеры оставалась относительно неизменной, сохраняя эстетику квадратного модуля. Однако просочившаяся информация наводит на мысль, что iPhone 17 Pro Max нарушит эту тенденцию.

Как сообщается, iPhone 17 Pro Max будет оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц. В начале этого года появилась информация о том, что модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат 12Gb оперативной памяти, в то время как стандартные модели iPhone 17 будут иметь 8Gb. Как сообщается, эта аппаратная корректировка направлена на оптимизацию поддержки передовых возможностей искусственного интеллекта Apple. Кроме того, есть предположение, что модели Pro в линейке 2025 года будут оснащены тремя 48-мегапиксельными задними камерами, что еще больше повысит их фотографическое мастерство.

В основе iPhone 17 Pro Max, скорее всего, будет лежать чипсет Apple A18 Pro. Хотя ранее считалось, что компания перейдет на 2-нм техпроцесс TSMC первого поколения, соображения стоимости, похоже, заставили Apple на время отказаться от этой идеи.