На орбиту запустят около 300 спутников.

После двух лет переговоров с частным сектором Европейский союз завершил сделку по разработке и эксплуатации IRIS², собственной альтернативы спутниковым интернет-сервисам, таким как Starlink Илона Маска и Project Kuiper компании Amazon. Несмотря на меньший масштаб, группировка IRIS², как ожидается, будет способствовать развитию конкуренции между поставщиками космических технологий в Европе.

ЕС запустил амбициозную космическую инициативу, призванную конкурировать с высокоскоростным интернетом Starlink. Проект IRIS² является ключевой частью более широкой космической программы ЕС, наряду с проектами наблюдения Земли вроде Galileo.

Программа IRIS² представляет собой государственно-частное партнерство, нацеленное на создание сети зашифрованной связи, независимой от внешнего влияния, в том числе от Китая и инициатив Маска. В рамках программы планируется вывести около 300 спутников на низкие и средние околоземные орбиты к 2030 году, а общая стоимость программы составит 10,6 млрд евро (~11,1 млрд долларов).

Согласно условиям сделки, SpaceRISE получила 12-летнюю концессию на разработку, развертывание и управление спутниками IRIS². ЕС и Европейское космическое агентство профинансируют около 62% стоимости проекта, а оставшаяся часть будет покрыта за счет частных инвестиций.