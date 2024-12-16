ZOTAC, очевидно, во всю готовится к выходу карт.

Компания ZOTAC уже подготовилась к выпуску грядущих игровых графических процессоров Blackwell от NVIDIA, о чем свидетельствуют ранние объявления на ее сайте. Хотя полные спецификации остаются нераскрытыми, появились некоторые ключевые детали.

Производители аппаратного обеспечения ПК нередко случайно раскрывают информацию до официального запуска. Так произошло и с видеокартами ZOTAC серии RTX 50. После этого случая ZOTAC удалила объявления, оставив в качестве доказательства только скриншоты.

Скриншоты, полученные Videocardz, подтверждают наличие нескольких грядущих SKU в серии RTX 50. В коротко видимом навигационном меню были выделены следующие модели: RTX 5090, RTX 5090D (для китайского рынка), RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Кроме того, в меню фильтров ZOTAC временно появились ещё более интригующие подробности, после чего оно было удалено. В меню были указаны варианты конфигураций с памятью GDDR7 и 32Gb VRAM. Эти характеристики указывают на значительное обновление RTX 5090, которая получит 32Gb VRAM, что значительно больше, чем 24Gb у RTX 4090.

Ожидается, что RTX 5090 станет флагманским графическим ускорителем серии Blackwell, лидирующим благодаря увеличенному объему видеопамяти. Среди прочих моделей обновление получит и RTX 5070 Ti.