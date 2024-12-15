Они, по данным ФБР, имеют режим маскировки.

Идея появления больших неопознанных беспилотников над населенными пунктами и важными военными объектами может показаться сюжетом теории заговора, но именно это происходит в Нью-Джерси в течение последнего месяца. Необычные наблюдения вызвали беспокойство и замешательство как у жителей, так и у властей.

Первые сообщения появились в начале декабря: беспилотники были замечены вблизи арсенала Пикатинни и гольф-курорта избранного президента Дональда Трампа в Бедминстере. С тех пор наблюдения усилились, распространившись по всему Нью-Джерси и перекинувшись на соседние Пенсильванию и Нью-Йорк.

В наше время, когда почти у каждого есть смартфон, многие из этих наблюдений были сняты на видео и выложены в сеть. В результате ФБР начало расследование в отношении загадочных БПЛА.

Хотя федеральные власти настаивают на отсутствии доказательств угрозы или иностранного вмешательства, беспилотники, о которых идет речь, не похожи на типичные модели, которыми летают любители или видеографы. Очевидцы рассказывают, что они размером с автомобиль и способны летать действуя почти в полной темноте с выключенным светом. В подавляющем большинстве случаев такие встречи происходят после заката.

Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что законодатель штата, проинформированный Службой национальной безопасности, сообщил, что беспилотники, похоже, способны уклоняться от обнаружения с помощью специальных радиосигналов.

Действующее объяснение ФБР предполагает, что многие из обнаруженных беспилотников могут быть просто неправильно идентифицированными самолетами.