Магазин обещает пользователям "некоторые совершенно потрясающие тайтлы".

Epic Games официально объявила о начале ежегодной праздничной распродажи – долгожданного события среди геймеров. Как и в предыдущие годы, компания предлагает линейку бесплатных игр наряду со значительными скидками на популярные проекты. Как сообщается в блоге компании, в общей сложности 16 игр будут доступны бесплатно пользователям в течение всего периода распродажи.

Хотя Epic традиционно не раскрывает конкретные игры, она намекнула, что в распродаже примут участие "некоторые совершенно потрясающие тайтлы". Судя по прошлым раздачам, таким как Destiny 2: Legacy Collection, Control, Grand Theft Auto 5 и Death Stranding, в этом году можно ожидать не меньших, а то и больших сюрпризов.

Для тех, кто хочет совершить покупку, в рамках распродажи предусмотрены значительные скидки. Например, 35% на Dragon Age: The Veilguard и Star Wars: Outlaws. Кроме того, во время распродажи Epic расширяет свою программу вознаграждений, предоставляя пользователям 10% возврата на покупки вместо обычных 5%. Распродажа продлится до 9 января 2025 года.

Несколько вариантов скидок: