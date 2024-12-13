В том случае, если карта среднего уровня получит всего 12Gb памяти.

Графические ускорители NVIDIA RTX 5000 приближаются к своему официальному дебюту на выставке CES 2025. Наряду с этим ожиданием появились новые предположения о потенциальной производительности видеокарт.

Известный инсайдер OneRaichu, активный в X, поделился своими прогнозами. По его словам, флагманская RTX 5090 может обеспечить прирост производительности от 60 до 70%, что является значительным скачком по сравнению с RTX 4090.

Кроме того, ожидается, что high-end модели, такие как RTX 5080, обеспечат прирост производительности на 30-40%, а графические ускорители среднего уровня вроде RTX 5070 могут получить прирост в пределах 20-30%. RTX 5060 и RTX 5050 остаются окутанными тайной, и об их технических характеристиках и мощности практически ничего не известно.

Если оценки OneRaichu окажутся верными, RTX 5090 станет с большим отрывом самой мощной потребительской видеокартой NVIDIA на сегодняшний день, что, вероятно, будет сопровождаться крайне высоким ценником.

С другой стороны, RTX 5070 обещает более скромный подъем по сравнению с нынешним поколением. Это может не понравиться геймерам, особенно учитывая слухи о конфигурации RTX 5070 с 12Gb VRAM. Даже с более быстрой памятью GDDR7 такая спецификация способна не оправдать ожиданий некоторых пользователей.