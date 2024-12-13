Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, часто избегают обсуждать разрушительное воздействие генеративного ИИ на рабочие места, представляя свои инновации как инструменты для повышения производительности труда. Однако ИИ-стартап Artisan из Сан-Франциско принял эту реальность, проведя провокационную рекламную кампанию с лозунгами вроде "Хватит нанимать людей".
Компания Artisan, получившая поддержку от Y Combinator, специализируется на разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов и организации рабочего процесса продаж. Она продвигает свои предложения в качестве "сотрудников с искусственным интеллектом" под брендом Artisan. В отличие от конкурентов, Artisan подчеркивает способность ИИ заменить человека как своё ключевое преимущество.
Рекламные плакаты Artisan, размещенные в Сан-Франциско, прямо рекламируют работников с ИИ. В одной рекламе утверждается, что работники ИИ не требуют соблюдения баланса между работой и личной жизнью и никогда не болеют. Другая реклама высмеивает технические отговорки, заявляя: "Камеры Zoom компании Artisan никогда не будут отключены". Слоганы "Нанимайте Artisans, а не людей" и "Эра сотрудников с искусственным интеллектом наступила" подчеркивают это послание".
В настоящее время флагманским продуктом Artisan является Ava – ИИ-агент по продажам, который рекламируется как полностью автономный. Ava обладает ярко выраженной индивидуальностью, участвует в совещаниях в Slack и повышает эффективность работы без надзора, при этом обходясь на 96% дешевле, чем наем сотрудников. Компания планирует расширить сферу применения ИИ в маркетинге, подборе персонала, финансах и дизайне.