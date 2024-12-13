В самой компании работает около 20 сотрудников.

Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, часто избегают обсуждать разрушительное воздействие генеративного ИИ на рабочие места, представляя свои инновации как инструменты для повышения производительности труда. Однако ИИ-стартап Artisan из Сан-Франциско принял эту реальность, проведя провокационную рекламную кампанию с лозунгами вроде "Хватит нанимать людей".

Компания Artisan, получившая поддержку от Y Combinator, специализируется на разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов и организации рабочего процесса продаж. Она продвигает свои предложения в качестве "сотрудников с искусственным интеллектом" под брендом Artisan. В отличие от конкурентов, Artisan подчеркивает способность ИИ заменить человека как своё ключевое преимущество.

Рекламные плакаты Artisan, размещенные в Сан-Франциско, прямо рекламируют работников с ИИ. В одной рекламе утверждается, что работники ИИ не требуют соблюдения баланса между работой и личной жизнью и никогда не болеют. Другая реклама высмеивает технические отговорки, заявляя: "Камеры Zoom компании Artisan никогда не будут отключены". Слоганы "Нанимайте Artisans, а не людей" и "Эра сотрудников с искусственным интеллектом наступила" подчеркивают это послание".

В настоящее время флагманским продуктом Artisan является Ava – ИИ-агент по продажам, который рекламируется как полностью автономный. Ava обладает ярко выраженной индивидуальностью, участвует в совещаниях в Slack и повышает эффективность работы без надзора, при этом обходясь на 96% дешевле, чем наем сотрудников. Компания планирует расширить сферу применения ИИ в маркетинге, подборе персонала, финансах и дизайне.