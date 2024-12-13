Тем самым обогнав 38% американских компаний, торгующихся на бирже.

Fartcoin (FARTCOIN), самопровозглашенный квинтэссенциальный мемкоин, не имеющий никакой ощутимой пользы, достиг рыночной капитализации, превышающей 500 млн долларов. Это достижение особенно примечательно, если учесть, что нынешний сезон мемкоинов все еще находится на ранней стадии, что позволяет предположить, что на горизонте могут случиться еще более непредсказуемые события.

Ценность Fartcoin не связана с какой-либо внутренней целью или применением. Вместо этого его привлекательность заключается исключительно в культуре сообщества, подпитываемой энтузиастами, которые любят юмор и мемы на тему метеоризма. Несмотря на отсутствие внутренней пользы, мало кто ожидал, что мемкоин достигнет такой стоимости.

В перспективе рыночная капитализация Fartcoin сейчас превышает капитализацию 38% американских компаний, торгующихся на бирже, – поразительный факт, который только усилил мистичность монеты. Предсказуемо, что этот стремительный взлет вызвал широкое распространение юмора и комментариев, включая ссылки на культовую цитату Г.Л. Менкена:

"Никто никогда не разорялся, недооценивая интеллект американского народа".

Исторически бум мемекоинов повторяет устоявшуюся схему криптовалютных бычьих циклов. Как правило, ралли на рынке возглавляет биткоин, а затем набирает обороты Ethereum. Мемекоины, которые часто рассматриваются как спекулятивные и новые активы, обычно достигают своего пика во время фаз эйфории, завершающих эти циклы