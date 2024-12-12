Во время тестирования не работали многие VPN.

Масштабные усилия правительства РФ по созданию суверенного интернета, независимого от глобальной сети, похоже, достигли значительного прогресса. Согласно последним сообщениям западных изданий, Роскомнадзор недавно провел испытания, направленные на блокировку иностранных сайтов и приложений в некоторых регионах. Эти события свидетельствуют о технических успехах в установлении большего контроля над цифровым ландшафтом отечественного интернета.

По имеющейся информации, проверка в первую очередь затронула Дагестан, Чечню и Ингушетию. Жители этих регионов столкнулись со значительными трудностями при доступе к широко используемым сервисам, включая WhatsApp, Telegram, YouTube и Google.

В то время как большинство VPN оказались неэффективными, некоторые из них смогли функционировать в период тестирования, но с определенными задержками.

7 декабря Роскомнадзор вынес предупреждения восьми иностранным хостинг-провайдерам, включая Amazon Web Services (AWS), GoDaddy и HostGator, с угрозой блокировки их деятельности на территории России. Предупреждения связаны с несоблюдением российского законодательства о цензуре.