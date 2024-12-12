Масштабные усилия правительства РФ по созданию суверенного интернета, независимого от глобальной сети, похоже, достигли значительного прогресса. Согласно последним сообщениям западных изданий, Роскомнадзор недавно провел испытания, направленные на блокировку иностранных сайтов и приложений в некоторых регионах. Эти события свидетельствуют о технических успехах в установлении большего контроля над цифровым ландшафтом отечественного интернета.
По имеющейся информации, проверка в первую очередь затронула Дагестан, Чечню и Ингушетию. Жители этих регионов столкнулись со значительными трудностями при доступе к широко используемым сервисам, включая WhatsApp, Telegram, YouTube и Google.
В то время как большинство VPN оказались неэффективными, некоторые из них смогли функционировать в период тестирования, но с определенными задержками.
7 декабря Роскомнадзор вынес предупреждения восьми иностранным хостинг-провайдерам, включая Amazon Web Services (AWS), GoDaddy и HostGator, с угрозой блокировки их деятельности на территории России. Предупреждения связаны с несоблюдением российского законодательства о цензуре.