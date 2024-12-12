Таким образом iPhone все больше становятся похожи на Android-смартфоны.

Похоже, компания Apple намерена внести заметные изменения в линейку iPhone 17, потенциально представив пересмотр дизайна в 2025 году. По словам источника, обладающего информацией из цепочки поставок Apple, одно из самых ожидаемых изменений касается перестановки задней камеры. На протяжении многих поколений Apple придерживалась устоявшегося расположения модулей. Однако в скором времени этот подход может претерпеть изменения.

На сайте Weibo известный инсайдер Digital Chat Station поделился изображением, демонстрирующим вероятный, по его мнению, дизайн iPhone 17. Самое яркое отличие – вертикально выровненная система задних камер. Сообщения об этом потенциальном изменении уже появлялись ранее, наряду с предположениями о том, что iPhone 17 Pro может иметь частично алюминиевый корпус, уходящий от титановой конструкции, которая использовалась в последних моделях. Хотя такой прототип вполне может существовать, остается неясным, будет ли этот выбор материала доведен до финального релиза.

Процесс проектирования Apple часто включает в себя разработку нескольких прототипов, каждый из которых отражает различные интерпретации знакового языка дизайна компании. Окончательное решение заключается в выборе версии, которая наилучшим образом соответствует брендингу Apple и стандартам производительности. Например, по слухам, iPhone 17 Air, ожидаемый в 2024 году, может получить существенно более тонкий профиль, чем iPhone 6, что говорит о том, что смена дизайна в iPhone 17 действительно будет оправдана.

Размещение компонентов основной камеры в верхней части устройства позволит Apple увеличить размер модуля камеры, сохраняя при этом тонкий форм-фактор в других местах.