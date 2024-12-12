Компания, у которой они были куплены, находится под подозрением.

Несмотря на экспортные ограничения США, графические ускорители NVIDIA H100 и H200 проникают на китайский рынок через контрабандные сети. Официально эти видеокарты не могут поставляться в Китай без лицензии Министерства торговли США, которая выдается крайне редко.

Один бизнесмен ввез в Китай 25 серверов Supermicro с восемью графическими процессорами NVIDIA H200 в каждом – в общей сложности 200 GPU. Хотя этого оборудования недостаточно для обучения больших языковых моделей, оно поддерживает исследования и разработку программного обеспечения, позволяя стартапам начинать проекты на местах и в перспективе, переносить операции в облачные центры обработки данных, нарушая санкции.

Спрос на графические чипы H200 уже давно значительно превышает предложение. Приобретение серверов по цене выше 300 000 долларов в США может затянуться на четыре-шесть недель. В Европе базовые платы с восемью чипами H200 стоят 273 000 долларов без учета НДС. На этом спросе процветают контрабандные сети, предлагающие несанкционированный доступ к оборудованию.

В августе более 70 дистрибьюторов открыто продавали процессоры NVIDIA с ограниченным доступом, обещая доставку в течение нескольких недель. NVIDIA поставляет эти GPU таким компаниям, как Dell и Supermicro, для серверов ИИ, но продажи мелким реселлерам создают возможности для обхода санкций. Хотя компании заявляют о соблюдении требований экспортного контроля, некоторые продукты все равно попадают на китайский рынок.