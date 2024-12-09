Благодаря 48-мегапиксельной основной камере.

Компания Apple готовится к выпуску долгожданного iPhone SE 4 в начале следующего года, представив ряд усовершенствований, которые объединят доступность и передовые технологии. Среди заметных обновлений ожидается значительное улучшение возможностей камеры и дизайна устройства. В то время как многие подробности об устройстве уже появились, недавний отчет проливает свет на отличительную особенность модели – однообъективную 48-Мп заднюю камеру.

Согласно докладу ET News, iPhone SE 4 получит 48-Мп основную камеру, что является значительным скачком по сравнению с аппаратным обеспечением предшественника. Благодаря обновлению сенсора SE 4 встанет в один ряд с текущими флагманскими моделями Apple, обеспечивая впечатляющее качество съемки. Кроме того, устройство будет оснащено 12-Мп фронтальной камерой TrueDepth для высококачественных селфи и поддержки Face ID.

Если говорить об основной 48-Мп камере, то она отражает технологию широкоугольного объектива "Fusion", которая используется в линейке iPhone 16. Усовершенствованный объектив обеспечивает стандартную и широкоугольную съемку и поддерживает 2-кратный оптический зум благодаря матрице с более высоким разрешением. Эти усовершенствования обеспечивают SE 4 конкурентное преимущество, особенно для модели ценой менее 500 долларов.

Что касается производительности, то, по слухам, iPhone SE 4 будет оснащен мощным чипом A18 – тем же процессором, который используется в iPhone 16 и 16 Plus. Это гарантирует высочайшую производительность и долговечность, делая SE 4 перспективным вариантом для пользователей. В сочетании с 8Gb оперативной памяти устройство способно поддерживать новейшие функции Apple, основанные на искусственном интеллекте.

Стоимость iPhone SE 4, предположительно, составит от 400 до 500 долларов.