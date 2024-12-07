Он будет тоньше даже iPhone 6.

Все больше слухов ходит вокруг возможного анонса компанией Apple модели iPhone 17 Air, дебют которой ожидается в следующем году. Этот смартфон может прийти на смену iPhone 16 Plus и, как ожидается, установит новые стандарты в дизайне благодаря своей беспрецедентной тонкости.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, авторитетного источника информации об Apple, iPhone 17 Air будет примерно на 2 мм тоньше, чем iPhone 16 Pro. Учитывая, что толщина iPhone 16 Pro составляет всего 8,3 мм, уменьшение на 24% сделает смартфон самым тонким iPhone на сегодняшний день, превзойдя рекорд, установленный iPhone 6 в 2014 году – 6,9 мм.

Это удивительное уменьшение толщины частично объясняется переходом Apple на собственный модем. Заменив чипы Qualcomm на свое оборудование, Apple не только усилит контроль над цепочкой поставок, но и позволит оптимизировать дизайн, способствующий созданию более тонких устройств.

Технология модема Apple разрабатывалась долгое время. Гурман сообщает, что первым устройством, в котором будет представлена эта инновация, станет iPhone SE 4, выход которого ожидается в марте 2025 года. Затем модем появится в линейке iPhone 17, а в iPhone 18 в 2026 году планируется его усовершенствование.

Более того, Apple намерена распространить свою модемную технологию и на другие модели iPhone. Сообщается, что планируется внедрить сотовую связь в компьютеры Mac и Apple Vision Pro.