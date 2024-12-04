Горячая точка на плате нагревается до 102°C.

Энтузиаст ПК малого форм-фактора, известный под ником a0910115172, успешно модифицировал видеокарту GeForce RTX 4060 Ti в полностью безвентиляторный GPU. Приоритетом этой модификации является бесшумная работа при сохранении достойной производительности, даже при потреблении скромных 65W. Несмотря на ограничения по мощности, эта карта, согласно бенчмаркам, превосходит коммерческие пассивные решения, такие как серия KalmX от Palit.

Мотивы создания безвентиляторной системы могут быть разными, но модер назвал такие преимущества, как уменьшение скопления пыли и более комфортные условия при воспроизведении музыки. Кроме того, он получил удовольствие от технической задачи по созданию высокопроизводительного и абсолютно бесшумного ПК.

Энтузиаст выбрал ASUS TUF RTX 4060 Ti за её решение для охлаждения: радиатор занимает два слота и имеет длину 30 см. Кроме того, он оснащен четырьмя тепловыми трубками – идеальная основа для пассивного охлаждения.

Чтобы сохранить энергопотребление на уровне 65W, модер использовал следующие команды интерфейса управления системой NVIDIA:

-lgc 0,1200 для фиксации тактовой частоты GPU на уровне 1 200 МГц

-lmc 0,5001 для ограничения тактовой частоты памяти до 5 001 МГц

Такая конфигурация позволила добиться стабильной работы системы, хотя температура GPU часто приближалась к 90°C, а температура горячей точки достигала 102°C.