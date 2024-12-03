Разработчики активно решают проблемы с оптимизацией.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила репутацию одной из самых ресурсоемких и одновременно сломанных игр последнего времени. Даже высококлассные игровые платформы с трудом поддерживают стабильную производительность, особенно в высоком разрешении. Однако недавно появилась новая модификация, предлагающая существенные улучшения оптимизации, которые повышают производительность в разрешении 4K и 1440p.

Мод Optimization Essentials, созданный разработчиком Hybred и доступный на Nexus Mods, представляет собой набор улучшений, направленных на удовлетворение технических требований игры. Среди нововведений – усовершенствованные настройки эффектов Unreal Engine, уменьшение призрачности и лагов, а также снижение времени загрузки. Хотя некоторые предустановки, введенные модом, могут немного повлиять на визуальную точность, прирост производительности впечатляет: частота кадров увеличивается до 25% в 4K и 1440p.