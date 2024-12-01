Другие участники такой выдержкой похвастаться не смогли.

В современный цифровой век смартфоны вышли далеко за рамки своей первоначальной роли портативных средств связи. Для многих эти устройства стали такими же жизненно необходимыми, как вода или кислород. Мысль о том, чтобы провести без смартфона хотя бы десять часов кажется невероятной. Однако одной женщине удалось бросить вызов современной зависимости и получить за свою решимость значительную награду.

Уникальная общественная акция, организованная торговцем одного из китайских муниципалитетов, поставила перед участниками интригующую задачу: не прикасаться к своим смартфонам в течение восьми часов. Как сообщает MyDrivers, для участия в мероприятии случайным образом были выбраны 10 человек. Для этого им нужно было лечь в магазине, соблюдая строгие правила. Участникам запретили пользоваться смартфонами и погружаться в глубокий сон, чтобы они не забыли о цели испытания.

Среди участников выделялась одна безымянная женщина, одетая в пижаму и решительно настроенная на успех. Благодаря своему упорству она получила главный приз – 10 000 юаней, что составляет примерно 1 380 долларов. Для многих идея заработать такую сумму, просто не пользуясь смартфоном в течение нескольких часов, может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. Тем не менее, победа только одной участницы подчеркивает растущую зависимость общества от технологий.