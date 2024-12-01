Функции будут поддерживаться Apple Intelligence.

Компания Apple значительно расширяет возможности своих инструментов для письма, основанных на искусственном интеллекте, в предстоящих обновлениях iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2. В этих обновлениях представлены революционные функции, в том числе интеграция с ChatGPT от OpenAI, что делает помощь в написании текста более универсальной и доступной на всех устройствах.

С новыми обновлениями пользователи Apple получат доступ к двум основным усовершенствованиям:

ChatGPT интегрирован в Siri: Siri становится более разговорчивой и способной решать сложные задачи благодаря алгоритмам OpenAI

Инструмент "Сочинение": Compose – это революционное дополнение к набору инструментов для написания текстов Apple Intelligence, использующее ChatGPT для создания оригинального текста с нуля на основе подсказок пользователя

Функция Compose расширяет Apple Intelligence, которая ранее была сосредоточена на редактировании и форматировании существующего текста. Теперь она позволяет пользователям легко создавать новый контент. Она призвана упростить выполнение самых разных задач – от составления электронных писем до написания эссе.

В дополнение к "Сочинению" Apple Intelligence предлагает новую опцию настройки для переписывания уже существующего текста. Пользователи смогут выбрать один из трех предопределенных стилей:

Дружественный

Профессиональный

Лаконичный

В iOS 18.2 пользователи также получат возможность описать желаемый тон или стиль, чтобы получить действительно персонализированную работу, позволяющую вносить более тонкие и индивидуальные правки