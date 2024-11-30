Довольно оперативно сделали, что радует.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вышедшая 20 ноября 2024 года для PC и Xbox, привлекла внимание как геймеров, так и критиков. Разработанная компанией GSC Game World, игра получила высокую оценку за исключительную атмосферу, которая является отличительной чертой франшизы и резко контрастирует с более шаблонными, корпоративными играми с открытым миром, заполонившими рынок. Однако, несмотря на глубину повествования и погружение в окружающую среду, технические недостатки проекта сильно помешали ее общему восприятию.

Игроки сообщали о частых сбоях, неоптимальной производительности, несоответствии освещения и проблемах с игровым балансом. На прошлой неделе студия объявила о планах по устранению критических проблем с балансом. Последнее обновление решает многие проблемы наряду с 650 дополнительными исправлениями.

Основные моменты из Патча 1.0.1 включают: