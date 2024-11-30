Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вышедшая 20 ноября 2024 года для PC и Xbox, привлекла внимание как геймеров, так и критиков. Разработанная компанией GSC Game World, игра получила высокую оценку за исключительную атмосферу, которая является отличительной чертой франшизы и резко контрастирует с более шаблонными, корпоративными играми с открытым миром, заполонившими рынок. Однако, несмотря на глубину повествования и погружение в окружающую среду, технические недостатки проекта сильно помешали ее общему восприятию.
Игроки сообщали о частых сбоях, неоптимальной производительности, несоответствии освещения и проблемах с игровым балансом. На прошлой неделе студия объявила о планах по устранению критических проблем с балансом. Последнее обновление решает многие проблемы наряду с 650 дополнительными исправлениями.
Основные моменты из Патча 1.0.1 включают:
- Устранены проблемы с поиском NPC, например, группы обездвиживались возле убежищ во время активных событий Выброса
- Исправлена ошибка, из-за которой Бюрер мог случайно удалить из инвентаря игрока критически важные предметы
- Добавлены недостающие звуковые эффекты для способности Бюрера "Телекинез"
- Устранены проблемы с NPC, которые простаивали или застревали во время прохождения миссии, что обеспечивает более плавное продолжение игры
- Исправлены проблемы с анимацией NPC
- Улучшена логика ИИ врагов, позволяющая NPC лучше распознавать, когда цель находится за укрытием
- Исправлены проблемы с рендерингом, из-за которых невидимые NPC или мутанты появлялись в поле зрения игрока при прицеливании.