Во многих регионах на первые места вырываются китайские смартфоны.

Запуск серии iPhone 16 внес заметные изменения во флагманскую линейку Apple, однако это мало способствовало росту общих поставок устройств компании. Несмотря на рост мировых продаж смартфонов, последние отчеты показывают, что продажи iPhone в основном остановились. Хотя пользователи переходят на более новые устройства, значительная их часть предпочитает альтернативы iPhone. Аналитики предполагают, что эта тенденция объясняется множеством факторов, в том числе восприятием функций "Apple Intelligence".

По данным IDC, в 2024 году Apple зафиксировала лишь скромный рост поставок iPhone на 0,4%, хотя мировые поставки смартфонов выросли на 6,2%. Общий объем продаж смартфонов вырос до 1,24 млрд единиц, что свидетельствует о возобновлении интереса к мобильным устройствам. Однако минимальный вклад Apple в этот рост свидетельствует о проблемах, с которыми сталкивается компания при сохранении своих позиций на рынке.

Одним из решающих факторов может стать вялая реакция на программные инновации в линейке iPhone 16. Функции, связанные с Apple Intelligence, такие как расширенная интеграция искусственного интеллекта, не оказали существенного влияния на уровень заинтересованности пользователей. Запланированное Apple обновление iOS 18.2, которое будет включать в себя такие ожидаемые функции, как ChatGPT-Siri, Image Playground и Genmoji, до сих пор не выпущено. Эта задержка вызвала вопросы о том, смогут ли эти функции принести ощутимую пользу покупателям.

Ограниченный рост Apple также связан с обострением конкуренции в Китае – важнейшем рынке для компании. Юридические проблемы и проверки со стороны регулирующих органов усугубляют трудности, позволяя местным конкурентам, таким как Huawei, Oppo и Xiaomi, завоевывать позиции. Эти компании применяют агрессивные ценовые модели и внедряют передовые инновации.

За пределами Китая производители Android опередили Apple во всем мире. Поставки устройств на базе Android выросли на 7,6%, причем наибольший рост пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку.