Однако в США с этим есть определенные ограничения.

В среду компания Starlink получила федеральное разрешение на распространение своих услуг на мобильные телефоны, хотя и с некоторыми ограничениями. Федеральная комиссия по связи США (FCC) выпустила постановление, в котором частично удовлетворила запрос SpaceX, отложив принятие решений по некоторым элементам и наложив определенные условия.

Разрешение позволяет компании Starlink предоставлять дополнительное покрытие из космоса (SCS) на территории США, что позволит ее спутникам обслуживать мобильные телефоны в районах, где нет покрытия наземных сотовых сетей.

Благодаря этому решению компания Starlink в партнерстве с T-Mobile сможет реализовать планы по доставке спутниковых услуг на телефоны в мертвых зонах сотовой связи. В соответствии с соглашением, SpaceX имеет право использовать полосы частот 1910-1915 МГц (Земля-космос) и 1990-1995 МГц (космос – Земля) для SCS в соответствии с договором аренды с T-Mobile. Этот договор распространяется на всю континентальную часть США, Аляску, Гавайи и Пуэрто-Рико.

В постановлении FCC подчеркивается, что благодаря этой аренде спутники Starlink второго поколения будут подключать пользователей в отдаленных районах к сети T-Mobile с помощью имеющихся у них устройств.

Кроме того, FCC разрешила Starlink возможность предоставлять услуги мобильной связи ("direct-to-cell") за пределами США при условии получения разрешения от местных органов власти. Международные операции разрешены в диапазоне частот от 1429 МГц до 2690 МГц.