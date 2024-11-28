На его арест уже выдан официальный ордер.

Европейские власти расследуют аварию на двух подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море, к которой предположительно причастно коммерческое судно, принадлежащее Китаю. Однако западные источники в правоохранительных органах и разведке сообщили The Wall Street Journal, что они не подозревают прямого участия китайского правительства.

В течение последней недели военные корабли НАТО из Дании, Германии и Швеции внимательно следили за судном Yi Peng 3, 225-метровым судном, принадлежащим китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По имеющимся данным, владелец судна сотрудничает со следствием, разрешив задержать судно в международных водах. Тем не менее, шведские и немецкие власти все еще ведут переговоры о доступе к осмотру судна и допросу его экипажа.

Следователи подозревают, что судно Yi Peng 3 намеренно протащило свой якорь на расстояние более 100 миль по дну Балтийского моря в период с 17 по 18 ноября. Спутниковые и другие данные указывают на то, что в это время судно двигалось с аномально низкой скоростью, что соответствует дополнительному весу развернутого якоря. В результате этого действия были перерезаны два важнейших кабеля передачи данных: один, связывающий Литву со Швецией, и второй, соединяющий Финляндию с Германией.

К подозрениям добавилось то, что во время операции якобы был отключен транспондер судна, используемый для отслеживания его местоположения.