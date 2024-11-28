Европейские власти расследуют аварию на двух подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море, к которой предположительно причастно коммерческое судно, принадлежащее Китаю. Однако западные источники в правоохранительных органах и разведке сообщили The Wall Street Journal, что они не подозревают прямого участия китайского правительства.
В течение последней недели военные корабли НАТО из Дании, Германии и Швеции внимательно следили за судном Yi Peng 3, 225-метровым судном, принадлежащим китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По имеющимся данным, владелец судна сотрудничает со следствием, разрешив задержать судно в международных водах. Тем не менее, шведские и немецкие власти все еще ведут переговоры о доступе к осмотру судна и допросу его экипажа.
Следователи подозревают, что судно Yi Peng 3 намеренно протащило свой якорь на расстояние более 100 миль по дну Балтийского моря в период с 17 по 18 ноября. Спутниковые и другие данные указывают на то, что в это время судно двигалось с аномально низкой скоростью, что соответствует дополнительному весу развернутого якоря. В результате этого действия были перерезаны два важнейших кабеля передачи данных: один, связывающий Литву со Швецией, и второй, соединяющий Финляндию с Германией.
К подозрениям добавилось то, что во время операции якобы был отключен транспондер судна, используемый для отслеживания его местоположения.
"Крайне маловероятно, чтобы капитан не заметил, как его судно тащит якорь на такое большое расстояние, теряет скорость и обрывает кабели".