Реальные цены после анонса вряд ли будут столь высокими.

Неожиданный анонс GPU-сервера с видеокартами RTX 5090, о которых ходят слухи, вызвала волну беспокойства среди энтузиастов. Многие опасаются, что новое поколение графических процессоров Blackwell от NVIDIA может привлечь значительный интерес не только в играх, но и изменить целевой рынок. Хотя подробности о RTX 5090 остаются скудными, первые признаки указывают на то, что это будет высокопроизводительная видеокарта премиум-класса, ориентированная как на энтузиастов, так и на профессионалов.

Последние события подтверждают эти ожидания. Camino, технологическая компания, известная своими высокопроизводительными системами, на прошлой неделе анонсировала свой GPU-сервер RTX 5090. Они даже открыли прием предварительных заказов на систему, предоставив подробную информацию о конфигурации и ценах.

Серверная конфигурация включает в себя процессор AMD EPYC с 32 ядрами, 256Gb оперативной памяти и 1Tb для хранения данных, в паре с шестью или восемью графическими процессорами RTX 5090. Цены на эти конфигурации следующие:

6x RTX 5090 GPU Server: €40 000

8x RTX 5090 GPU Server: €50 000

Исходя из этих цифр, HardwareLuxx считает, что стоимость одного только графического ускорителя может на данный момент составлять примерно 5 000 евро за штуку, что вызывает сомнения, учитывая отсутствие официального подтверждения существования RTX 5090.