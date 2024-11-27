Стадия пре-продакшена завершена.

Себастьян Калемба, вице-президент и игровой директор CD Projekt RED, объявил в Twitter, что The Witcher 4 перешел из стадии пре-продакшена в стадию полномасштабной разработки.

"Я рад сообщить, что Project Polaris перешел в стадию полномасштабного производства! Новые задачи не за горами, но талантливые и трудолюбивые люди заставляют меня верить, что вместе мы сможем сделать грядущую сагу о Ведьмаке выдающимся событием. Не останавливайтесь!"

Этот анонс знаменует собой поворотный момент в разработке следующей главы серии The Witcher, которая находится в центре внимания с момента своего первого анонса более двух лет назад. В то время CD Projekt RED подтвердила серьезный сдвиг, отказавшись от собственного REDengine в пользу Unreal Engine 5 от Epic Games. Этот переход, описанный как стратегическое партнерство, а не обычная лицензионная сделка, был направлен на модернизацию системы разработки студии.

Главный директор по технологиям Павел Заводный поделился своими соображениями по поводу этого сотрудничества, отметив: