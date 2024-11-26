Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Неофициальный ремастер Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition готов почти на 100%
Разработчики обещают выпустить его уже в этом году.

Долгожданный мод Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition близится к завершению разработки, а его релиз планируется до конца года. Revolution Team, разработчики неофициального ремастера, недавно представили на всеобщее обозрение сюжетный трейлер. Хотя в нем не показано финальное освещение интерьера, команда заверила фанатов, что эта функция будет включена в окончательную версию.

Сообщается, что разработка завершена на 95%, и сейчас проект проходит тщательное финальное тестирование. Однако возникли непредвиденные технические проблемы, которые потребовали дополнительной отладки. Команда планирует выпустить мод к декабрю. Их приоритетом остается создание отполированного и полностью функционального продукта для поклонников этой культовой части серии.

Мод Vice City Nextgen Edition, работа над которым велась много лет, обещает переосмыслить то, как игроки воспринимают классическую игру. Обладая значительными визуальными и геймплейными улучшениями, мод Nextgen Edition готов стать окончательным способом пересмотреть культовый шедевр Rockstar Games с открытым миром. Не исключают разработчики и вероятности того, что релиз ремастера перенесут на начало 2025 года.

#игры #rockstar games #grand theft auto: vice city #gta: vice city
+
Написать комментарий (0)
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему в GTA 4 не было самолетов и танков
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
21
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
25
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
6
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
20
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
В России запустили уникальное производство амаранта
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
1
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
1
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
49
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
122
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
45
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
35
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
2
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
1

Сейчас обсуждают

Сергей Николенко
18:47
Тебе говорят об одном, ты о другом. Тебе скажут заплати 50 баксов, ты бежишь платишь, тебе уже говорят плоти 85 баксов, ты бежишь платишь, через пол года тебе скажут 120 платить ты как терпила побежиш...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Amon Amarth
18:44
Какое такое? Поломка всегда возможна. А переключение на резервный канал изначально заложено программистами.
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
NN000
18:42
кому надо тот 4 хдд в раид 0 сделает и обойдётся это в 1000 за ТБ - загрузка как на ссд
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Алексей Носков
18:40
Понабрали "волелюбного" мясца с улиц. Теперь время его утилизировать.
Главком ВСУ заявил о подготовке очередного наступления
beltar
18:37
Напали еще в 2014-ом. А активные бои в ЛДНР начались еще 15-го февраля 2022-го, после чего вопрос вступления России в войну в исполнение союзнических обязательств был неминуем. В общем, нам это вечное...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Станислав Белоусов
18:37
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
beltar
18:34
На да, когда игра начинается с текста о том, что "в нашей команде работали в т. ч. гомосеки", это многое говорит о приоритетах.
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
VRoman
18:32
Насчёт жёсткости - это не так, высота никак не связана с жёсткостью. Жёсткость увеличивают чтобы подвеска держала увеличенный вес. И про комфорт: мне наоборот мягкая подвеска не нравится, бесит, комф...
На продажи кроссоверов и внедорожников в России приходится более 70% авторынка
Станислав Белоусов
18:31
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
Максим Завразин
18:27
Что за компания Intel?
Обновления микрокода для Intel Arrow Lake содержат большие изменения зависимости частота-напряжение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем