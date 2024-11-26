Разработчики обещают выпустить его уже в этом году.

Долгожданный мод Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition близится к завершению разработки, а его релиз планируется до конца года. Revolution Team, разработчики неофициального ремастера, недавно представили на всеобщее обозрение сюжетный трейлер. Хотя в нем не показано финальное освещение интерьера, команда заверила фанатов, что эта функция будет включена в окончательную версию.

Сообщается, что разработка завершена на 95%, и сейчас проект проходит тщательное финальное тестирование. Однако возникли непредвиденные технические проблемы, которые потребовали дополнительной отладки. Команда планирует выпустить мод к декабрю. Их приоритетом остается создание отполированного и полностью функционального продукта для поклонников этой культовой части серии.

Мод Vice City Nextgen Edition, работа над которым велась много лет, обещает переосмыслить то, как игроки воспринимают классическую игру. Обладая значительными визуальными и геймплейными улучшениями, мод Nextgen Edition готов стать окончательным способом пересмотреть культовый шедевр Rockstar Games с открытым миром. Не исключают разработчики и вероятности того, что релиз ремастера перенесут на начало 2025 года.