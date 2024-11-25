В том числе ошибки с анимациями.

После долгих ожиданий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то стартовала несколько дней назад, приглашая игроков исследовать опасные глубины Зоны. Продолжение знаменитой франшизы погружается в альтернативную реальность, сформированную катастрофической Чернобыльской катастрофой.

Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 может похвастаться захватывающим миром, ее запуск не обошелся без проблем. Критики и игроки указывают на ошибки, баги с текстурами и технические несоответствия, которые сдерживают ее потенциал. Оценка игры на Metacritic отражает эти опасения, но разработчики из GSC Game World активно решают их.

В своем блоге GSC Game World подробно описала изменения, которые появятся в первом патче для S.T.A.L.K.E.R. 2, предназначенном как для PC, так и для Xbox. Ниже представлен список ключевых исправлений:

1. Исправления вылетов:

Решены проблемы с распределением памяти, вызывающие сбои в игре во время рендеринга, скелетной анимации и квестовых сцен.

2. Продвижение основного квеста:

Исправлены ошибки, мешающие прохождению квестов, включая застревание NPC и неточные маркеры квестов.

Такие специфические квесты, как Visions of Truth и A Minor Incident, подверглись изменениям для обеспечения более плавных переходов.

3. Геймплей и баланс:

Исправлены несоответствия в ценах на оружие, связанные с апгрейдами.

Улучшено поведение NPC, особенно во время Выброса, когда они не могли найти подходящее укрытие.

4. Визуальные и сюжетные исправления:

Улучшена лицевая анимация и исправлены визуальные глюки вроде обрывов одежды и неправильного расположения NPC.

Улучшена стабильность и качество визуальных эффектов.

5. Решения для софтлока: