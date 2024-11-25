Происхождение атак уточняется.

Тайваньский ландшафт кибербезопасности испытывает беспрецедентную нагрузку, сталкиваясь с кибератаками, скорость которых в четыре раза превышает среднемировой уровень. Выступая на Дне индустрии информационной безопасности CYBERDAY 2024 в Тайнане на этой неделе, министр цифровых технологий Хуан Йен-нун сообщил, что на Тайвань производится 15 000 попыток взлома в день. Этот непрекращающийся цифровой шквал не только является самым высоким в мире, но и подчеркивает уникальную уязвимость Тайваня на геополитической арене.

Сложное геополитическое положение Тайваня давно превратило его в потенциальный очаг напряженности в Азии, где в непосредственной близости от острова курсируют самолеты и военные корабли конкурирующих держав. Хотя военных столкновений до сих пор удавалось избежать, Тайвань стал "зоной боевых действий первого уровня" в киберпространстве.

Этот натиск отражает повышенные риски, с которыми сталкивается Тайвань как стратегический и экономический центр. Поскольку на Тайвань обращено внимание всего мира, а его полупроводниковая промышленность играет важнейшую роль в глобальных цепочках поставок, Тайвань является одновременно прибыльной и символической целью для противников в цифровой сфере.