В ней были переработаны почти все основные текстуры.

Известный модер HalkHogan представил долгожданный мод The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition, ставший финальной версией его амбициозного мода на улучшение текстур и активов для известной ролевой игры CD Projekt RED. Этот проект выходит далеко за рамки простого улучшения текстур. Он представляет собой радикальную трансформацию визуальной составляющей игры, переосмысление ее эстетической достоверности.

В ходе этой кропотливой работы были тщательно переработаны тысячи внутриигровых активов, включая текстуры, модели, материалы и многое другое. Внимание модера к деталям проявляется в каждом аспекте, что повышает реалистичность игры и сохраняет мрачную атмосферу вселенной The Witcher. С этим модом игроки смогут насладиться The Witcher 3: Wild Hunt в ее самой визуально ошеломляющей форме на сегодняшний день.

Ключевые особенности HD Reworked Project NextGen Edition включают:

4K текстуры ультра-качества: многие текстуры были переработаны до сверхвысокой четкости, обеспечивая исключительную детализацию при сохранении эстетики, учитывающей особенности сюжета

Рельефное отображение: поверхности теперь имеют реалистичную трехмерную глубину

Улучшенные модели: модели объектов и персонажей отличаются более плавным и сложным дизайном, повышая общее визуальное качество

Улучшенный уровень детализации: удаленные объекты теперь сохраняют более высокий уровень детализации в сочетании с увеличенным расстоянием прорисовки для создания захватывающих пейзажей

Мод значительно улучшает визуальное восприятие, не нарушая при этом аутентичности оригинального дизайна игры. The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition, занимающий скромные 12,8 ГБ, обязательно должен быть загружен фанатами, желающими вновь увидеть континент в непревзойденных деталях.