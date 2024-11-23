Подогрев температуры в ней будет автоматическим.

В 1970 году на Всемирной выставке в Японии было представлено изобретение, которое, казалось, прямиком из научной фантастики: "человеческая стиральная машина", известная как Ultrasonic Bath. Разработанное компанией Sanyo Electric Co. (ныне Panasonic Holdings Corp.), это яйцеобразное устройство обещало полностью автоматизированную процедуру принятия ванны. Пользователи заходили в капсулу, которая наполнялась горячей водой, использовала ультразвуковые волны для очищения и массажные шарики для разминания тела. Несмотря на инновационную концепцию, устройство так и не достигло коммерческого успеха. Однако спустя более полувека эта идея всплыла вновь, но уже с футуристическим уклоном.

Одним из тех, на кого это изобретение оказало сильное влияние, был Ясуаки Аояма, тогда еще четвероклассник из Осаки. Захваченный идеей о машине во время выставки, Аояма никогда не забывал об этом впечатлении. Сегодня, возглавляя японскую компанию Science Co., специализирующуюся на производстве душевых леек, Аояма работает над реализацией модернизированной версии этого концепта, получившего название "Mirai Ningen Sentakuki", или "человеческая стиральная машина будущего".

Обновленный дизайн отказался от яйцеподобного вида в пользу более изящной формы, напоминающей реактивный истребитель или большой шлем. Оснащенная прозрачным козырьком, который открывается сзади, машина погружает пользователя в индивидуальный и продвинутый процесс купания. Когда пользователь садится в ванну, датчики отслеживают жизненно важные показатели, чтобы обеспечить оптимальную температуру воды. Интегрированная система искусственного интеллекта оценивает эмоциональное состояние пользователя – спокойствие или стресс – и проецирует успокаивающие визуальные эффекты внутри навеса, способствующие расслаблению. Весь процесс, включая мытье и сушку, занимает всего 15 минут.

По словам Аоямы, разработка Mirai Ningen Sentakuki завершена примерно на 70%. Дебют машины намечен на выставку Osaka Kansai Expo в апреле следующего года, где до 1000 посетителей ежедневно будут иметь возможность протестировать систему.