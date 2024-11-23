А в 4K он едва выдает 60 кадров.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доводит аппаратное обеспечение до абсолютного предела не самой лучшей оптимизацией, оказываясь серьезным испытанием как для CPU, так и для GPU. Даже современные компоненты вроде Ryzen 7 7800X3D от AMD, с трудом поддерживают оптимальную производительность, а игра проверяет границы возможностей современных high-end систем.

Подробный бенчмарк, проведенный компанией Compusemble, подчеркивает, что игра очень требовательна к производительности, особенно с точки зрения процессора. Ryzen 7 7800X3D, несмотря на свою мощную архитектуру, не справляется с задачами, связанными с высокой частотой кадров в сложных сценариях. В двух интенсивных тестовых средах процессор не смог достичь средней частоты 100 кадров в секунду в разрешении 1080p, где производительность CPU обычно доминирует. В разрешении 4K, где ограничения GPU обычно превалируют, процессор AMD все еще пытался поддерживать стабильные 60 FPS.

Несмотря на эти технические трудности, S.T.A.L.K.E.R. 2 покорила фанатов и разошлась впечатляющим тиражом в миллион копий всего за несколько дней после выхода.