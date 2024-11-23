Rockstar обещает умопомрачительные возможности в GTA 6 - игра получила премию Most Wanted.

Golden Joystick Awards, самая продолжительная в мире церемония вручения наград за достижения в области видеоигр, вчера отпраздновала свой 24-й выпуск, отметив самые ожидаемые и знаменитые игры года. Среди главных событий вечера были Final Fantasy VII: Rebirth, Helldivers 2 и Black Myth: Wukong. На мероприятии также прозвучали дразнящие намеки на Grand Theft Auto 6, обещающие "умопомрачительные" возможности на горизонте.

В этом году премии собрали 12 миллионов голосов в 21-й категории, что свидетельствует об энтузиазме игрового сообщества. В номинации "Лучшая игра года" конкуренцию составили такие игры, как Final Fantasy VII: Rebirth, Helldivers 2, Balatro и Metaphor: ReFantazio. Однако именно Black Myth: Wukong обеспечила себе высшую награду. Дебютный консольный проект от Game Science также одержал победу в номинации "Лучший визуальный дизайн", подтвердив свое художественное и техническое превосходство.

Во время своей речи генеральный директор Game Science Фэн Цзи поддразнил фанатов, заявив, что "возможно, в этом году нас всех ждут сюрпризы", вызвав предположения о грядущих разработках.

Еще одним крупным победителем стала Final Fantasy VII: Rebirth, получившая четыре награды, а Helldivers 2 – три, что еще больше укрепило их статус выдающихся игр года.

Награда Most Wanted досталась GTA 6 – результат, которого многие ожидали. Дэвид Мэнли из Rockstar Games принял награду от имени команды, произнеся следующую речь: