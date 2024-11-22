Пока что его результаты не отобразились в официальных таблицах.

Способность Илона Маска жонглировать ответственными ролями и хобби всегда была предметом общественного восхищения, но его последнее достижение выходит на новый уровень. Несмотря на недавнее назначение главой Департамента эффективности правительства при Дональде Трампе, Маск, как сообщается, достиг мирового рейтинга в Diablo 4. Если это подтвердится, Маск станет игроком №1 во всем мире после того, как он за две минуты прошел сложное подземелье Pit 150.

Маск продемонстрировал свое достижение в Twitter, опубликовав видео, на котором его прохождение запечатлено за 1:56. Таймер стартовал в 15:00, а к моменту финиша осталось 13:04 – в результате он пробежал на три секунды быстрее, чем действующий рекордсмен Resistance, который показал время 1:59.

Несмотря на то, что Маск – известный любитель игр, его выход на такой уровень мастерства вызывает вопросы. Учитывая профессиональные обязанности – управление Tesla, SpaceX и Twitter, а также его роль в правительстве, – многие задаются вопросом, как у него хватает времени на Diablo 4. Кроме того, его успех в игре заключается не только в том, что он много времени уделяет игре. Маск использует билд Spiritborn Quill Volley, популярный среди игроков высшего уровня, но его результаты говорят о чем-то большем.

Одна из теорий, набирающих обороты, заключается в том, что Маск использует свои огромные ресурсы для получения преимущества, например, платит за обновление снаряжения, однако никаких подтверждений этому не существует.

Будучи самым богатым человеком на планете, Маск обладает уникальной привилегией делегировать многие свои обязанности, что потенциально позволяет ему уделять значительное время играм. Хотя после выборов Дональда Трампа он стал публично появляться рядом с ним, его игровые увлечения, очевидно, остались незамеченными.

В настоящее время рекордный забег Маска пока не появился в официальных таблицах лидеров Diablo 4, таких как Helltides, что оставляет некоторые сомнения.