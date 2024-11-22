И получить тот же чип, что и RTX 5080.

Спекуляции вокруг грядущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, основанных на архитектуре Blackwell, усиливаются. RTX 5070 Ti среднего уровня, претендент на звание лучшей видеокарты, стал объектом недавних утечек от надежного инсайдера Kopite7kimi. По слухам, эта карта имеет 8960 ядер CUDA и TDP 300W, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с аналогами нынешней серии.

Ожидается, что в RTX 5070 Ti будет использоваться чип GB203 Blackwell – тот же самый, что и в более дорогой RTX 5080. Соответственно, дизайн референсных плат для обоих GPU будет идентичным, что отражает их общую архитектуру.

Хотя конкретные конфигурации памяти для RTX 5070 Ti остаются неподтвержденными, различия между двумя GPU могут заключаться в распределении памяти и ширине шины.

Количество ядер CUDA в RTX 5070 Ti составляет 8960, что на 16% больше, чем у RTX 4070 Ti. По сравнению с RTX 4070 Ti Super прирост ядер составляет более скромные 6%. Это подчеркивает намерение NVIDIA позиционировать RTX 5070 Ti как мощный ускоритель среднего уровня, балансируя между улучшениями поколения.

При сравнении с RTX 5080, RTX 5070 Ti заметно уступает в производительности. RTX 5080 может похвастаться 10752 ядрами CUDA, а также более высокой мощностью в 400W.

Таким образом RTX 5070 Ti становится привлекательным вариантом в линейке видеокарт NVIDIA нового поколения. Хотя ему может не хватать мощности RTX 5080, достаточное количество ядер CUDA и эффективный дизайн делают его интригующим выбором для геймеров и творческих личностей.