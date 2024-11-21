Однако тот сослался на болезнь и не пришел.

В уникальном сюрреалистическом случае случайный вызов, брошенный расстроенным геймером телекоммуникационному магнату в интернете, стал реальностью, продемонстрировав непредсказуемые последствия импульсивных сообщений в социальных сетях. Этот инцидент подчеркивает, что виртуальный мир иногда может перетекать в реальную жизнь самым неожиданным образом.

История началась в мае, когда игрок Call of Duty, известный в сети под ником JimmyBLLT, высказал свое недовольство постоянными задержками во время игры. Его критика была направлена на Ксавье Ниеля, миллиардера, владеющего контрольным пакетом акций Iliad SA, одного из крупнейших интернет-провайдеров Франции. В своем твите JimmyBLLT заявил:

"Ксавье Ниель, я ненавижу тебя, я предлагаю провести поединок 1v1 перед магазином Lidl на улице Сент в Марселе, указав сеть супермаркетов со скидками в качестве места проведения дуэли".

Большинство подобных комментариев исчезают в цифровой пустоте. Но этот не исчез. Ниэль, состояние которого оценивается в 10 млрд долларов, решил принять дерзкий вызов геймера. Спустя несколько месяцев, 15 ноября, миллиардер неожиданно появился в указанном магазине Lidl, расположенном недалеко от Старого порта Марселя. Цитируя оригинальный твит, Ниэль написал:

"Я жду тебя".

Чтобы подчеркнуть свое намерение, Ниэль опубликовал короткое видео, в котором призвал геймера встретиться с ним на парковке.

"Где ты? Давай!" – нажимал он. Это беспрецедентное взаимодействие между одним из самых богатых людей Франции и обычным геймером быстро стало сенсацией на X.

Застигнутый врасплох, JimmyBLLT признался, что его первоначальная вспышка эмоций была всего лишь реакцией на раздражающие внутриигровые задержки. Пытаясь разрядить обстановку, он извинился, но в итоге отказался от личной встречи, сославшись на болезнь и головную боль.