Суборбитальная ракета, созданная студентами, побила все предыдущие рекорды высоты, что стало революционным достижением в любительском ракетостроении.

Ракета Aftershock II, построенная Лабораторией ракетного движения Университета Южной Калифорнии (USCRPL), поднялась на беспрецедентную высоту более 470 000 футов (143 256 метров) во время запуска 20 октября из пустыни Блэк-Рок в Неваде.

Благодаря этому достижению Aftershock II стала первой ракетой гражданского назначения, достигшей такой высоты. Предыдущий рекорд, принадлежавший Гражданской группе космических исследований с 2004 года, составлял 380 000 футов (115 824 метра), что делает этот полет знаковым для некоммерческой аэрокосмической техники.

"Это достижение представляет собой несколько первых инженерных достижений", – заявил Райан Креймер, студент-механик и исполнительный инженер USCRPL.

"На Aftershock II установлен самый мощный твердотопливный двигатель, когда-либо запускавшийся студентами, и самый совершенный двигатель с композитным корпусом, когда-либо разработанный инженерами-любителями".

Успех ракеты не был случайностью: он стал результатом тщательной доработки конструкции с учетом предыдущего опыта лаборатории. Ракета Aftershock II высотой 13 футов и диаметром 8 дюймов весит всего 149 килограммов. В ней применены самые современные технологии, включая передовую систему авионики, призванную повысить безопасность и улучшить сбор данных.