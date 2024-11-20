Ракета Aftershock II, построенная Лабораторией ракетного движения Университета Южной Калифорнии (USCRPL), поднялась на беспрецедентную высоту более 470 000 футов (143 256 метров) во время запуска 20 октября из пустыни Блэк-Рок в Неваде.
Благодаря этому достижению Aftershock II стала первой ракетой гражданского назначения, достигшей такой высоты. Предыдущий рекорд, принадлежавший Гражданской группе космических исследований с 2004 года, составлял 380 000 футов (115 824 метра), что делает этот полет знаковым для некоммерческой аэрокосмической техники.
"Это достижение представляет собой несколько первых инженерных достижений", – заявил Райан Креймер, студент-механик и исполнительный инженер USCRPL.
"На Aftershock II установлен самый мощный твердотопливный двигатель, когда-либо запускавшийся студентами, и самый совершенный двигатель с композитным корпусом, когда-либо разработанный инженерами-любителями".
Успех ракеты не был случайностью: он стал результатом тщательной доработки конструкции с учетом предыдущего опыта лаборатории. Ракета Aftershock II высотой 13 футов и диаметром 8 дюймов весит всего 149 килограммов. В ней применены самые современные технологии, включая передовую систему авионики, призванную повысить безопасность и улучшить сбор данных.