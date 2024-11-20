На данный момент за его перемещениями внимательно следят.

По сообщениям, датские ВМС задержали китайский балкер Yi Peng 3 в Датском проливе, недалеко от выхода из Великого пояса, вечером 18 ноября. Источники, включая Eurasia Daily и Defence24, указывают на повышенное внимание со стороны региональных властей. По данным Financial Times, шведские чиновники внимательно изучают китайское судно на фоне растущих опасений.

Дания направила два военно-морских судна для тщательного наблюдения за ситуацией: патрульный фрегат HDMS Hvidbjørnen и меньшее патрульное судно DNK Navy Patrol P525. Эти суда следят за Yi Peng 3, который подозревается в причастности к недавней диверсии на подводных интернет-кабелях, соединяющих Северную Европу с континентом.

По сообщениям MSN, первый инцидент произошел 17 ноября, в результате чего был поврежден кабель, соединяющий Швецию и Литву. На следующий день аналогичным образом был поврежден подводный кабель Финляндия-Германия. 19 ноября Министерство гражданской обороны Швеции сообщило, что судно Yi Peng 3 было замечено вблизи пострадавших зон, что вызвало подозрения о его роли в перебоях.

По морским данным, балкер вышел из якорной стоянки Усть-Луга, расположенной примерно в 50 милях к востоку от Санкт-Петербурга 15 ноября, его пункт назначения – Порт-Саид, Египет. Подробности об экипаже и грузе не разглашаются, что еще больше подогревает спекуляции.

По данным сайта MarineTraffic.com, судно Yi Peng 3 находится в проливе Каттегат, между Данией и Швецией.