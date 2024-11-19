Нынешний рекордсмен – iPhone 6.

В аналитической записке, опубликованной гонконгским инвестиционным банком Haitong и полученной изданием MacRumors, аналитик Apple Джефф Пу (Jeff Pu) высказал свое мнение по поводу слухов о предстоящем iPhone 17. По его словам, iPhone 17 Air может получить удивительно тонкий дизайн с толщиной около 6 мм.

Если эта информация верна, то она станет важной вехой в эволюции дизайна Apple. При толщине всего 6 мм iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя рекорд в 6,9 мм, установленный iPhone 6 почти десять лет назад. Для сравнения, толщина iPhone 17 Air будет составлять примерно три четверти от толщины нынешних моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro, предлагая пользователям более изящное и легкое устройство.

Хотя часть покупателей Apple, возможно, надеялась на еще более тонкий дизайн, ограничения современных конструкций игнорировать нельзя. Аккумуляторы, камеры и целостность сборки накладывают практические ограничения на то, насколько тонким может быть смартфон.

Чтобы представить себе дизайн, о котором ходят слухи, ниже сравнение толщины различных моделей iPhone:

iPhone 16 Pro/Pro Max: 8,25 мм

iPhone 16/16 Plus: 7,8 мм

iPhone 15 Pro/Pro Max: 8,25 мм

iPhone 15/15 Plus: 7,8 мм

iPhone 14 Pro/Pro Max: 7,85 мм

iPhone 14/14 Plus: 7,8 мм

iPhone 13 Pro/Pro Max: 7,65 мм

iPhone 12 Pro/Pro Max: 7,4 мм

iPhone 6: 6,9 мм

iPhone 17 Air: 6 мм

Для сравнения: самым тонким устройством Apple на сегодняшний день остается 13-дюймовый iPad Pro, который в 2024 году имел толщину всего 5,1 мм, а за ним следует iPod Nano последнего поколения – 5,4 мм.

Спекуляции по поводу iPhone 17 Air подогреваются достоверными сообщениями о том, что флагманская серия Apple подверглась серьезному редизайну. Более тонкий профиль устройства, как ожидается, будет соответствовать усилиям Apple по объединению эстетической элегантности с передовыми инженерными решениями.