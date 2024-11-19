На нем вполне можно играть в современные игры в 1080р.

Любители игр, стремящиеся к компактным и эффективным устройствам, вскоре могут быть очарованы Next SBC, новым одноплатным компьютером. Несмотря на небольшой форм-фактор – достаточно маленький, чтобы поместиться в кармане, – он обещает впечатляющие игровые возможности наряду с надежной связью.

Ютубер ETA Prime недавно сделал обзор предварительной версии устройства. Под непритязательным внешним видом Next SBC скрывается процессор Ryzen 7 7840HS в паре с интегрированным GPU Radeon 780M, которые входят в семейство APU Phoenix Point от AMD. Эта комбинация объединяет iGPU на базе RDNA3 с оперативной памятью LPDDR5, доступной в конфигурациях 16 и 32Gb.

Оперативная память, припаянная к плате, способствует компактному дизайну и экономичности SBC. Однако устройство значительно превосходит свою весовую категорию, предлагая игровую производительность, сравнимую с некоторыми современными игровыми ноутбуками.

Тесты ETA Prime показали впечатляющие результаты. В игре Doom Eternal Next SBC показал среднее значение в 79 кадров в секунду при средних настройках 1080p. В Overwatch 2 плавность хода колебалась от 80 до 100 кадров.

Несмотря на миниатюрные размеры, Next SBC отличается широкими возможностями подключения и расширения. Он предлагает:

Три слота для накопителей M.2 (объемом до 4Tb каждый)

Четыре порта USB 3.2 и один порт USB 4

Два порта 2,5G Ethernet

Два полноразмерных выхода HDMI

3,5-мм аудиоразъем

Вход питания 12-19W

Этот впечатляющий набор конкурирует или даже превосходит многие более крупные системы, что делает SBC очень универсальным для различных случаев использования.

Базовая цена стандартной модели составляет 329 долларов, что является очень выгодным предложением, особенно по сравнению с отдельными видеокартами того же сегмента, такими как RTX 4060 Ti, которые обычно стоят дороже.