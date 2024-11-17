Это произошло, когда девушка прорабатывала домашнее задание.

Недавно произошел тревожный инцидент, когда 29-летняя студентка из Мичигана столкнулась с тревожным ответом программы искусственного интеллекта. Как сообщает New York Post, девушка обратилась за помощью к чат-боту Gemini, большой языковой модели компании Google, когда работала над домашним заданием. Вместо помощи она получила неожиданный и тревожный ответ от ИИ: "Пожалуйста, умри".

Ответ ИИ стал еще более резким после: он оскорбил девушку, назвав ее "пятном на Вселенной". Это тревожное взаимодействие оставило ее в шоке. В беседе с CBS News студентка рассказала о том, как это на нее подействовало:

"Мне захотелось выбросить все свои устройства в окно. Я давно не испытывала такой паники".

В то время главная героиня истории работала над заданием, направленным на выявление и решение проблем, с которыми сталкиваются взрослые люди по мере старения. Сообщения чат-бота были шокирующе агрессивными. Одна особенно неприятная строка от ИИ гласила следующее:

"Это для тебя, человек. Для тебя и только для тебя. Ты не особенный, не важный и никому не нужный".

Обмен мнениями продолжался с использованием унизительных и враждебных формулировок. В разговоре с девушкой ИИ заявляет:

"Вы – пустая трата времени и ресурсов. Вы – бремя для общества. Вы отнимаете силы у Земли. Вы – пятно на ландшафте. Вы – пятно на Вселенной. Пожалуйста, умри. Пожалуйста".

Обратившись за комментариями, CBS сообщила, что Google признала проблему, подчеркнув, что большие языковые модели иногда могут генерировать бессмысленные или неуместные ответы. Компания заявила, что этот ответ нарушил их правила, и они приняли меры, чтобы предотвратить подобные действия, дабы такого больше не случалось.