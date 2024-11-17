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Kachka
Китайский торговый гигант: проект батарей 4680 от Tesla провалится
Даже несмотря на кратковременные успехи.

Робин Ценг, основатель и председатель совета директоров компании Contemporary Amperex Technology Co., крупнейшего в мире производителя батарей для электромобилей (EV), базирующегося в Ниндэ, Китай, выступил с резкой критикой инициативы Tesla по созданию батареи 4680. В интервью Reuters Цзэн недвусмысленно заявил, что амбициозный проект Маска провалится и никогда не будет успешным. Это резкое заявление подлило масла в огонь продолжающихся в секторе EV дебатов об инновационных батареях и перспективных стратегиях Tesla.

Аккумуляторные ячейки Tesla 4680, названные так за их специфические размеры (46 мм в диаметре и 80 мм в длину), позиционировались как поворотный технологический скачок для компании. Анонсированные в 2020 году, эти элементы были названы преобразующими, обещающими пятикратное увеличение энергоемкости и значительное снижение стоимости по сравнению с более ранними моделями батарей Tesla.

Хотя Tesla уже интегрировала 4680 ячеек в некоторые модели, включая долгожданный Cybertruck, проблемы все еще остаются. В сентябре компания достигла важного производственного рубежа, преодолев отметку в 100 миллионов ячеек, что значительно больше, чем 50 миллионов, о которых было объявлено всего за три месяца до этого. Однако масштабирование этих ячеек до массового производства было сопряжено с трудностями. Сообщается, что ячейки 4680 столкнулись с такими проблемами, как разрушение структуры во время использования.

#китай #tesla #илон маск #батареи для электромобилей
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