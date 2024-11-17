По слухам, у новых карт серьезно увеличится потребление.

Согласно недавнему сообщению DigiTimes Asia, компания Auras Technology Co., Ltd., ключевой игрок в индустрии решений для охлаждения, включила свои важнейшие компоненты, такие как холодные пластины и коллекторы, в список рекомендованных поставщиков NVIDIA. Примечательно, что эти компоненты уже начали использоваться некоторыми партнерами по производству плат в рамках подготовки к выпуску новых видеокарт серии RTX 50 Blackwell.

Тайваньская компания Auras Technology, известная производством компонентов охлаждения для дискретных GPU, ожидает, что процессоры NVIDIA серии RTX 50 могут "захватить весь рынок GPU, начиная с декабря", как заявил председатель правления Ю-Шен Лин (Yu-Shen Lin) во время телефонного разговора о доходах компании 13 ноября. Лин также отметил, что Auras ожидает роста спроса на свои решения для охлаждения в различных секторах, включая ПК, GPU и серверы.

Это заявление вызвало интерес у пользователей, с нетерпением ожидающих выхода нового поколения графических ускорителей NVIDIA, которые, по слухам, будут потреблять более 450W энергии. Если это окажется правдой, то такое значительное энергопотребление предполагает, что серия RTX 50 будет работать на более высоких температурах, чем RTX 40.