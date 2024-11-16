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Kachka
Scientific Reports: Люди чаще всего не могут отличить поэзию ИИ от творчества знаменитых поэтов
Работы ИИ, как правило, более просты и интуитивно понятны.

Недавние исследования открывают удивительную реальность о способности искусственного интеллекта к творческому самовыражению, особенно в поэзии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, ИИ может соперничать или даже превосходить человеческих поэтов в умении вызывать эмоциональный отклик. Исследование показало, что люди не только с трудом различают поэзию, созданную искусственным интеллектом и написанную человеком, но и предпочитают стихи, сочиненные ИИ, пока не узнают об истинном происхождении произведения.

Исследователи из Питтсбургского университета провели эксперимент, чтобы оценить, насколько эффективно читатели могут распознать стихи, созданные моделью ChatGPT-3.5 от OpenAI, в сравнении с теми, авторами которых являются канонические поэты, такие как Шекспир, Эмили Дикинсон и т.д. Более 1600 участников получили случайный выбор из десяти стихотворений, половина из которых была написана человеком, а половина – искусственным интеллектом. Результаты оказались весьма показательными: значительная часть читателей ошибочно приписывала стихи ИИ людям, а сочиненные человеком произведения часто принимались за работу ИИ.

Такие результаты объясняются тем, что сложность, присущая классической поэзии, может быть неправильно истолкована как разрозненность или недоумение, напоминающие неподготовленному глазу текст, созданный ИИ. И наоборот, относительно более простая структура ИИ может показаться более доступной и понятной – черты, которые читатели подсознательно связывают с человеческим творчеством.

"Мы обнаружили, что стихи, созданные ИИ, были оценены более положительно по таким качествам, как ритм и красота, и это способствовало их ошибочной идентификации". 

"Наши результаты свидетельствуют о том, что участники использовали общие, но несовершенные эвристики, чтобы отличить стихи ИИ от человеческих: простота стихов ИИ может быть проще для простых читателей, что заставляет их отдавать предпочтение таким стихам и ошибочно принимать сложные человеческие композиции за бессвязный результат ИИ".

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #gpt-3.5
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