Пока что официальная позиция относительно игры не была четко сформулирована.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовится к релизу после недавнего "ухода на золото". Как известно, создание долгожданной игры затянулось. Украинский разработчик, компания GSC Game World, столкнулся с беспрецедентными трудностями, включая задержки и необходимость переноса штаб-квартиры.

Около полугода назад сообщалось, что некоторым членам команды GSC Game World пришлось перенести работу в новый офис в Чехии, чтобы сохранить прогресс игры. Этот переезд был задокументирован в сотрудничестве с Microsoft.

Предполагается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена в РФ: власти ссылаются на опасения по поводу предполагаемой антироссийской тематики в сюжете. Один из российских чиновников заявил, что если игра будет воспринята как "оправдывающая терроризм" или содержащая контент, признанный экстремистским или антироссийским, она может быть полностью запрещена.

Как сообщает VGC, адвокат Михаил Мушаилов отметил, что действия граждан РФ, приобретающих игру через VPN или альтернативными способами, могут быть расценены как поддержка "враждебных сил".

Стоит отметить, что недавно Антон Горелкин, депутат Госдумы, предупредил о возможных последствиях для тех, кто будет способствовать распространению игры в России.