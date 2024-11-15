Больше таких карт выпущено не будет.

NVIDIA отмечает 20-летие легендарной игры Half-Life 2 уникальным жестом, который наверняка покорит игровое сообщество. Чтобы отпраздновать день рождения культового проекта от Valve, NVIDIA представила единственный в своем роде графический процессор GeForce RTX 4080 SUPER, оформленный в стиле Half-Life 2 с главным героем Гордоном Фрименом.

Анонс карты состоялся после недавнего показа NVIDIA Half-Life 2 RTX – переосмысленной версии игры.

NVIDIA объявила о раздаче карты в X, указав, что участники должны поставить лайк и оставить комментарий #HalfLife2RTX, чтобы принять участие. Эта видеокарта не является частью большого тиража: существует только один такой чип, что делает его весьма желанным призом среди энтузиастов.

Сама по себе RTX 4080 SUPER является преемником стандартной RTX 4080.