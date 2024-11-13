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Kachka
Окончательные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: GTX 1060 и Ryzen 5 1600X для 1080p в 30 FPS
Комфортно играть можно будет с RX 5700 XT.

До запуска S.T.A.L.K.E.R. 2 осталось чуть меньше недели, и компания GSC Game World представила комплексные системные требования для ПК-версии игры. Хотя предварительные спецификации были обнародованы более трех лет назад, игра несколько раз переносилась, и фанаты ждали обновленных данных.

S.T.A.L.K.E.R. 2 использует движок Epic Unreal Engine 5, в который интегрированы такие передовые функции, как Lumen (глобальное освещение) и Nanite (высокодетализированная геометрия). Примечательно, что игра выйдет без аппаратной трассировки лучей, хотя разработчики намекнули в одном из интервью во время Gamescom, что эти эффекты могут быть добавлены позже в пост-релизном патче.

В таблице системных требований, представленной компанией GSC Game World, указано оборудование, необходимое для достижения различных уровней производительности:

Low (1080p 30 FPS)

  • CPU: Core i7-7700K или Ryzen 5 1600X
  • GPU: GTX 1060 6Gb или RX 580 8Gb или Intel Arc A750
  • ОЗУ: 16Gb
  • Накопитель: SSD 160Gb

Medium (1080p 60 FPS)

  • CPU: Core i7-9700K или Ryzen 7 3700X
  • GPU: RTX 2070 Super или RTX 4060 или RX 5700 XT
  • ОЗУ: 16Gb
  • Накопитель: SSD 160Gb

High (1440p 60 FPS)

  • CPU: Core i7-11700 или Ryzen 7 5800X
  • GPU: RTX 3070 Ti или RTX 4070 или RX 6800 XT
  • ОЗУ: 32Gb
  • Накопитель: SSD 160Gb

Epic (2160p 60+ FPS)

  • CPU: Core i7-13700KF или Ryzen 7 7700X
  • GPU: RTX 4080 или RX 7900 XTX
  • ОЗУ: 32Gb
  • Накопитель: SSD 160Gb
#игры #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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