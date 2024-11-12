Запустить игру можно будет уже 20 ноября.

Ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2 достигло новых высот по мере приближения даты выхода игры. Долгожданный эксклюзив для консоли Xbox выйдет в среду, 20 ноября и будет доступен в первый же день через подписку Xbox Game Pass. Официально уже начались предварительные загрузки, позволяющие игрокам начать процесс установки заранее.

Одним из аспектов S.T.A.L.K.E.R. 2 является значительный размер файла. На Xbox Series X игра требует 147Gb свободного пространства на диске. Это ставит игру в один ряд с самыми требовательными к памяти проектами на платформе, включая Call of Duty, Baldur's Gate 3 и NBA 2K. Игрокам, привыкшим "жонглировать хранилищами", такой большой объем может потребовать упреждающего управления пространством.

Однако есть и положительные новости для тех, кто еще не успел приобрести копию S.T.A.L.K.E.R. 2 или не подписан на Xbox Game Pass. Игру по-прежнему можно загрузить через мобильное приложение Xbox, найдя S.T.A.L.K.E.R. 2 и выбрав опцию "Загрузить на консоль".