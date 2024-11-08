Это существенно улучшит качество ночной съёмки.

Apple, как и многие другие производители смартфонов, постоянно уделяет приоритетное внимание модернизации камер в каждой новой версии, и теперь есть сведения о том, что компания может добавить усовершенствование камеры в ближайших поколениях iPhone. Утечки уже указывали на возможность появления 48-Мп телекамер в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также на вероятную 24-Мп фронтальную камеру во всей линейке iPhone 17. Однако именно серия iPhone 18 может сместить акцент с мегапикселей на диафрагму.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо недавно поделился своими мыслями о развитии камер iPhone, предположив, что Apple планирует ввести переменную диафрагму на основной камере своих премиальных моделей iPhone 18. Куо утверждает, что такая модернизация значительно улучшит качество съемки за счет большего контроля над поступлением света.

Диафрагма, как известно, – отверстие объектива, контролирующее количество света, попадающего на матрицу. В большинстве смартфонов она фиксирована. Однако переменная диафрагма позволяет регулировать это отверстие, что улучшает контроль экспозиции. Например, более широкую диафрагму можно использовать в условиях недостаточной освещенности для получения более ярких снимков. Кроме того, эта функция позволит улучшить оптические эффекты глубины резкости, создавая профессионально выглядящее размытие фона.

Даже если этот слух окажется правдой, iPhone 18 Pro и Pro Max не станут первыми смартфонами с объективом с переменной диафрагмой. Samsung представила эту технологию в серии Galaxy S9 еще в 2018 году, а затем в линейке Galaxy S10. Хотя функцию хвалили за то, что она улучшает работу в условиях низкой освещенности, Samsung в итоге отказалась от нее после S10.