Китайская компания Sinotex International Industrial Ltd., владелец бренда NINJA GPU, недавно подала в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обширный список грядущих моделей видеокарт RTX. Хотя такие заявки часто являются административными мерами по защите товарных знаков, а не конкретными анонсами продуктов, их своевременность примечательна и заставляет задуматься о потенциальных разработках.
Заявка намекает на амбициозный модельный ряд серии RTX 50, включая модели высокого класса, такие как RTX 5090 Super и RTX 5090 Ti. Хотя пока неясно, планирует ли NVIDIA выпускать данные карты, выходящие за рамки стандартной модели 5090, этот шаг Sinotex указывает на то, что они рассчитывают на обширное портфолио, которое может включать еще более широкий выбор в следующем поколении, вплоть до карт серии RTX 60, основанных на архитектуре Rubin.
Подробный список представленных моделей Rubin включает:
- RTX 6090 Super
- RTX 6090 Ti
- RTX 6090
- RTX 6080 Super
- RTX 6080 Ti
- RTX 6080
- RTX 6070 Super
- RTX 6070 Ti
- RTX 6070
- RTX 6060 Super
- RTX 6060 Ti
- RTX 6060
- RTX 6050 Super
- RTX 6050 Ti
- RTX 6050
Ниже Ada Lovelace:
- RTX 5090 Super
- RTX 5090 Ti
- RTX 5090
- RTX 5080 Super
- RTX 5080 Ti
- RTX 5080
- RTX 5070 Super
- RTX 5070 Ti
- RTX 5070
- RTX 5060 Super
- RTX 5060 Ti
- RTX 5060
- RTX 5050 Super
- RTX 5050 Ti
- RTX 5050
Однако к этим заявкам нужно подходить сдержанно. Такие данные для ЕЭК часто не отражают окончательную стратегию развития продукта, а скорее демонстрируют усилия производителей по подготовке к различным рыночным сценариям. В данном случае графические процессоры под брендом NINJA от Sinotex – это в значительной степени ребрендинговые версии дизайнов, представленных в портфолио AFOX.