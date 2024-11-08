Вероятность того, что чипы станут готовыми продуктами, мала.

Китайская компания Sinotex International Industrial Ltd., владелец бренда NINJA GPU, недавно подала в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обширный список грядущих моделей видеокарт RTX. Хотя такие заявки часто являются административными мерами по защите товарных знаков, а не конкретными анонсами продуктов, их своевременность примечательна и заставляет задуматься о потенциальных разработках.

Заявка намекает на амбициозный модельный ряд серии RTX 50, включая модели высокого класса, такие как RTX 5090 Super и RTX 5090 Ti. Хотя пока неясно, планирует ли NVIDIA выпускать данные карты, выходящие за рамки стандартной модели 5090, этот шаг Sinotex указывает на то, что они рассчитывают на обширное портфолио, которое может включать еще более широкий выбор в следующем поколении, вплоть до карт серии RTX 60, основанных на архитектуре Rubin.

Подробный список представленных моделей Rubin включает:

RTX 6090 Super

RTX 6090 Ti

RTX 6090

RTX 6080 Super

RTX 6080 Ti

RTX 6080

RTX 6070 Super

RTX 6070 Ti

RTX 6070

RTX 6060 Super

RTX 6060 Ti

RTX 6060

RTX 6050 Super

RTX 6050 Ti

RTX 6050

Ниже Ada Lovelace:

RTX 5090 Super

RTX 5090 Ti

RTX 5090

RTX 5080 Super

RTX 5080 Ti

RTX 5080

RTX 5070 Super

RTX 5070 Ti

RTX 5070

RTX 5060 Super

RTX 5060 Ti

RTX 5060

RTX 5050 Super

RTX 5050 Ti

RTX 5050

Однако к этим заявкам нужно подходить сдержанно. Такие данные для ЕЭК часто не отражают окончательную стратегию развития продукта, а скорее демонстрируют усилия производителей по подготовке к различным рыночным сценариям. В данном случае графические процессоры под брендом NINJA от Sinotex – это в значительной степени ребрендинговые версии дизайнов, представленных в портфолио AFOX.